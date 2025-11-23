  • İSTANBUL
Fransa'da donan gerçek! Binlerce çocuk buz gibi sokaklarda geceyi geçiriyor!
Dünya

Fransa’da donan gerçek! Binlerce çocuk buz gibi sokaklarda geceyi geçiriyor!

Cem Kaya
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Fransa’da donan gerçek! Binlerce çocuk buz gibi sokaklarda geceyi geçiriyor!

Fransa’da soğuk hava kimi bölgelerde eksi 13 dereceye kadar düşerken, devlet her gece çoğu 3 yaşın altında 500’den fazlası olmak üzere yaklaşık 3 bin çocuğu sokaklarda bırakıyor.

Fransa’da soğuk hava kimi bölgelerde eksi 13 dereceye kadar düşerken, devlet her gece çoğu 3 yaşın altında 500’den fazlası olmak üzere yaklaşık 3 bin çocuğu sokaklarda bırakıyor.

2022’den bu yana sokakta kalan çocuk sayısındaki artış yüzde 30’u bulurken, bu dramatik tabloyu derinleştiren nedenler de giderek ağırlaşıyor.

Yoksulluğun yükselişi, sürgündeki ailelerin belirsiz konumu, tahliyelerin çoğalması ve sosyal konut eksikliği yüzünden binlerce çocuk eğitimden kopma, hastalık, şiddet ve sömürü gibi kalıcı tehditlerle karşı karşıya kalıyor.

Sahada çalışan dernekler ise bağış toplamak veya sıcak giysi-yemek kampanyaları düzenlemek isteyenlere destek vereceklerini, görünürlük sağlayacaklarını duyuruyor.

