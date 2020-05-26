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Siyaset

Fransa’da Covid-19 krizi Macron’un popülaritesini düşürdü

Fransa’da yapılan araştırmaya göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un popülaritesi yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sırasında yüzde 33’e düştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 21:22:52 -
Fransa’da Covid-19 krizi Macron’un popülaritesini düşürdü

Fransa’da yapılan araştırmaya göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un popülaritesi yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sırasında yüzde 33’e düştü.


Fransa’da Odoxa araştırma ve anket şirketi tarafından her ay gerçekleştirilen popülarite anketine göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un popülaritesinin düştüğü, Başbakan Edouard Philippe’in ise yükseldiği çıktı. Her ay internet üzerinden yapılan ve bin 4 kişinin katıldığı ankette Covid-19 krizi sürecinde Başbakan Edouard Philippe ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un popülaritesi ölçüldü. Sağlık krizinin ilk ayında popülaritesi kısa bir süre yükselen Macron’un puanı yeniden 7 puan gerileyerek yüzde 33’e düştü. Macron’un puanının Şubat ayı sonu seviyesine gerilediği belirtildi.



Yüzde 65’lik kesim Macron’un politikalarını doğru bulmuyor


Her 3 kişiden birinin Cumhurbaşkanı Macron’un faaliyetlerini beğenmediği belirlenirken, ankete katılanların yüzde 35’inin Macron’u "iyi bir cumhurbaşkanı" olarak nitelendirdiği bildirildi. Ankete katılanların yüzde 65’i ise Macron’un politikalarını beğenmediğini ifade etti.


Ankette korona virüs salgını sırasında Başbakan Edouard Philippe’in popülaritesinin yükselmesi dikkat çekti. Başbakan Philippe’in popülaritesinin 11 puan artarak yüzde 46’ya yükseldiği ifade edildi.

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