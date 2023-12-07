  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fransa'da çiftçiler isyanda: Devlet binasına gübre püskürttüler
Gündem

Fransa'da çiftçiler isyanda: Devlet binasına gübre püskürttüler

Yeniakit Publisher
2023-12-07 11:13:00 -

Fransa'nın Bretonya bölgesi Quimper kentindeki çiftçiler, hükümetin tarım politikasına tepki olarak traktörleriyle gösteri düzenleyerek devlet binasına gübre püskürttü. Binanın önüne kamyonlar dolusu gübre boşalttı.

Fransa'da sokaklar durulmuyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göreve geldiği gündem bu yana çeşitli sebeplerle toplumun çeşitli kesimleri sürekli eylemde.

Macron yönetimi bu kez çiftçileri kızdırdı.

Ülkenin Bretonya bölgesindeki Quimper ve Rennes şehirlerinde sokaklar karıştı.

Ulusal basındaki haberlere göre, çiftçiler traktörleriyle eylem gerçekleştirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vergi artışı son damla oldu

Çiftçiler, hükümetin vergi artışını ve tarım faaliyetleri kapsamında çok fazla kurala uymak zorunda kaldıklarını belirterek hükûmetin tarım politikasını eleştirdi.

Bretonya Bölgesel Konseyi merkezine gelen çiftçiler, buradaki otoparka gübre döktü ve resmi evrakları saçtı.

Binalara gübre püskürttüler

Çiftçiler, beraberindeki tarım araçlarıyla devlet binalarına gübre püskürttü.

Ardından çiftçiler, traktörleriyle Tarım ve Orman Bölgesel Müdürlüğünün önüne giderek çimen döktü.

O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Rennes polisi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, sadece Rennes'te çiftçilerin 100 traktörle eylem yaptığı belirtildi.

Bu kadarına da pes!! Fransa'dan skandal Filistin kararı
Bu kadarına da pes!! Fransa'dan skandal Filistin kararı

Dünya

Bu kadarına da pes!! Fransa'dan skandal Filistin kararı

Türkiye'ye karşı ABD, Fransa ve İsrail'den onlarca İHA alıp duyurdular: Ankara buna hazırlanıyor
Türkiye'ye karşı ABD, Fransa ve İsrail'den onlarca İHA alıp duyurdular: Ankara buna hazırlanıyor

Gündem

Türkiye'ye karşı ABD, Fransa ve İsrail'den onlarca İHA alıp duyurdular: Ankara buna hazırlanıyor

Fransa'dan Ermenistan'a onlarca zırhlı araç
Fransa'dan Ermenistan'a onlarca zırhlı araç

Dünya

Fransa'dan Ermenistan'a onlarca zırhlı araç

Fransa’ya soruşturma açan AİHM, konu İsrail olunca sessiz: İsrail’in katliamlarına kör
Fransa’ya soruşturma açan AİHM, konu İsrail olunca sessiz: İsrail’in katliamlarına kör

Gündem

Fransa’ya soruşturma açan AİHM, konu İsrail olunca sessiz: İsrail’in katliamlarına kör

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23