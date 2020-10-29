Fransa'da bıçaklı saldırı: Ölüler var
Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.
Fransa’nın Nice kentinde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırganın yakalandığı öğrenilirken, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırganın kimliğine ilişkin açıklama yapılmadı.
Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırganın gözaltına alındığını doğruladı. Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, kriz masası oluşturulduğunu söyledi.