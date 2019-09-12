Fransa'da başörtülü kadın bıçaklandı

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyindeki Sury-le-Comtal kasabasında başörtülü Müslüman bir kadın, eşi ve çocuklarının gözü önünde bıçaklandı. Le Parisien gazetesinin haberinde, Sury-le-Comtal'de dün akşam başörtülü bir kadının, eşi ile 3 ve 12 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde bıçaklandığı belirtildi. Kadının ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, 59 yaşındaki saldırganın olay sırasında sarhoş olduğu ve gözaltına alındığı kaydedildi.



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