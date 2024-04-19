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Dünya Fransa'da ayrımcılık mahkemeden döndü! Müslüman okulla ilgili karar verildi
Dünya

Fransa'da ayrımcılık mahkemeden döndü! Müslüman okulla ilgili karar verildi

Yeniakit Publisher
2024-04-19 22:58:00 - 2024-04-19 23:26:33
Fransa'da ayrımcılık mahkemeden döndü! Müslüman okulla ilgili karar verildi

Fransa'nın Nice kentinde Müslümanlara ait tek özel okulu kapatma kararı, yargıdan geri döndü. Kapatma kararı alan valiliğin, okula 1500 avro ödemesine karar verildi.

Ülkenin güneyindeki Alpes-Maritimes Valiliğine bağlı Nice kentindeki İbn Sina Ortaokulu'nun avukatı Sefen Guez Guez, okulun müdürü Otmane Aissaoui ile kaleme aldıkları ortak açıklamayı X hesabından paylaştı.

Açıklamaya göre, Nice İdari Mahkemesi, Alpes-Maritimes Valiliğinin İbn Sina Ortaokulu ile ilgili aldığı kapatma kararını bozdu. Okul hakkındaki "finansal kaynaklarda belirsizlik" suçlaması da düştü.

Okula 1500 avro ödeyecek

Mahkeme, valiliğin okula mahkeme masrafları için 1500 avro ödemesine hükmetti.

Valilik Müslümanların okulunu kapatma kararı almıştı

Alpes-Maritimes Valiliği 15 Mart'ta, Müslümanların bölgedeki tek özel okulu olan Nice'teki İbn Sina Ortaokulu'nu kapatma kararı almıştı. Okul, finansal kaynaklarını net olarak bildirmemekle suçlanmıştı.

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