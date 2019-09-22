Fransa'da araçla camiye saldırı Fransa'nın Colmar kentinde bir saldırgan aracıyla camiye saldırı yaptı.

Fransa'da Haut-Rhin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Colmar'da bir saldırganın aracını camiye sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Saldırgan kendini bıçakla yaraladı Colmar Savcısı Catherine Sorita-Minard, basına yaptığı açıklamada, saldırganın kendini bıçakla boğazında yaraladığını ve hastanede ameliyat edileceğini söyledi. Camide maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

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