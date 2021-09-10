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Fransa'da alarmın adı: Kuş gribi
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Dünya Fransa'da alarmın adı: Kuş gribi
Dünya

Fransa'da alarmın adı: Kuş gribi

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; ülkenin kuzeydoğusundaki Ardennes kentindeki kümes hayvanları çiftliğinde bulunan tavuklarda kuş gribi ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 15:14:00 -
Fransa'da alarmın adı: Kuş gribi

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Ardennes ilinde kümes hayvanları çiftliğinde tavuklarda kuş gribi belirlendi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ardennes'te kümes hayvanları çiftliğinde kuş gribi tespit edildiği ve çiftlikte yetiştirilen hayvanların piyasaya sürülmediği ifade edildi.

Resmi gazetede yayımlanan kararda, Fransa genelinde kuş gribi alarm durumunun "önemsiz"den "orta" seviyeye yükseltildiği kaydedildi.

France Bleu Ardennes, yıl başından bu yana Ardennes'te 6. defa kuş gribi vakası belirlendiğini aktardı.

Kuş gribinin yayılmaması için, kuş göçü koridorunda kalan bölgelerde kümes hayvanları çiftliklerinin üzerinin kapatılması önlemleri alındı.

Fransa'da geçen yıl kasım ayından mayısa kadar devam eden 500'den fazla kuş gribi vakasında, 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmek zorunda kalmıştı.

Salgın özellikle ülkenin güneybatısında, kaz ciğeri üretimiyle ünlü çiftlikleri etkilemişti.

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