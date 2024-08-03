Fransa'da ağızlıksız sokağa çıkartılan sahipli köpek polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi
Fransa'da yaşanan olayda, sahipli bir köpek ağızlıksız sokağa çıkarıldığı için polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Fransa'da yerel polis ekipleri, sahipli bir köpeğin ağızlıksız şekilde sokakta dolaştığı ihbarını aldı. Köpeğin agresif davranışlar sergilediği ve çevredeki insanları tehdit ettiği bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, köpeğin kontrol altına alınamadığı ve halk için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle köpeği vurdu.
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