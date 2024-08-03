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Yerel Fransa'da ağızlıksız sokağa çıkartılan sahipli köpek polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi
Yerel

Fransa'da ağızlıksız sokağa çıkartılan sahipli köpek polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-08-03 08:47:00 - 2024-08-03 08:47:33

Fransa'da yaşanan olayda, sahipli bir köpek ağızlıksız sokağa çıkarıldığı için polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Fransa'da yerel polis ekipleri, sahipli bir köpeğin ağızlıksız şekilde sokakta dolaştığı ihbarını aldı. Köpeğin agresif davranışlar sergilediği ve çevredeki insanları tehdit ettiği bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, köpeğin kontrol altına alınamadığı ve halk için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle köpeği vurdu.

 

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