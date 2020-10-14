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Dünya Fransa'da acil durum ilan edildi
Dünya

Fransa'da acil durum ilan edildi

Fransa, koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanması nedeniyle acil durum ilan etme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 20:59:00 -
Fransa'da acil durum ilan edildi

Fransa'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış yaşanması nedeni ile acil durum ilan etme kararı aldı.

Fransa hükümeti, konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Fransız hükümeti, yaptığı açıklamada koronavirüs salgınını bir 'kamu sağlığı felaketi' olarak nitelendirerek, toplum sağlığının tehlike altında olması sebebi ile katı tedbirleri gerekli gördüklerini duyurdu.

Koronavirüs durdurulamıyor

Çin'den başlayarak bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeni ile milyonlarca kişi enfekte olmuş, yüz binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

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