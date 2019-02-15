0553 313 94 23

Fransa’da 8 bin sarı yelekli hapiste

Türkiye’de teröristlere gözaltı yapılmasını bile eleştiren Batı, Fransa’nın, 8 bin 400 eylemciyi içeri almasına ise sessiz. Macron hükümeti en ağır cezanın verileceğini açıkladı.

15 Şubat 2019 Cuma 12:43

Türkiye’de teröristlere gözaltı yapılırken ayağa kalkan iki yüzlü Batı, Fransa’nın 8 bin 400 sarı yelekliyi gözaltında tutmasına ses çıkarmıyor...

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sarı yeleklilerin gösterilerinde çıkan olaylarda 8 bin 400 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Castaner, hükümetin sarı yeleklilere karşı affı olmadığını, şiddet olayları çıkaranların en ağır şekilde cezanlandırılacağını belirtti.

Eylemlerin başladığı günden bu yana 8 bin 400 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Castaner, gösterilerde bin 300 polisin yaralandığını bildirdi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe de önceki gün, sarı yeleklilerin eylemleri başladığından bu yana bin 796 kişiye hapis cezası verildiğini ve bin 422 kişinin duruşmasının henüz yapılmadığını açıklamıştı.

Boksöre 2 yıl hapis

Bu arada Fransa’nın başkenti Paris’te sarı yeleklilerin geçen ay düzenlediği gösteride iki polisi darbeden eski boksör Christophe Dettinger’e 2 yıl hapis cezası verildi. Boksta 2007 ve 2008’de Fransa şampiyonluğu elde eden Dettinger’in polisleri dövdüğüne dair görüntüler sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:43
  1. Edouard Philippe
  2. Christophe Castaner
  3. Fransa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mesleki yeterlilik belgesi eğitimleri başlıyor
    1. Mesleki yeterlilik belgesi eğitimleri..
    2. Başkan Böcek’e ÇYDD’den teşekkür..
    3. Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
    4. Düzce’de 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
    5. Akif’in dostlarından Akit’e ziyaret
    6. Endonezya, Avrasya Ekonomik Birliği..
    7. Taksim Trio, Akıngüç sahnesinde
    8. Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    9. Elazığ'da 73 köyle ulaşım sağlanamıyor
    10. Akşener: "Tencere her hükümeti sallar"
    11. 20. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi BUÜ’de..
    12. Kriz aşıldı! Büyükelçi geri dönüyor
    13. İsrail ile Polonya arasında "Nazi" krizi
    14. Midyat’ta terör propagandası yapan 1..
    15. Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen’den..
    16. Afganistan’da zulüm devam ediyor!
    17. Antalya’da alabora olan teknede can..
    18. Samsun "butik çikolata" işine giriyor
    19. FÜ’de “Laboratuvar ve İşletmelerde..
    20. Okullararası Kick- Boks Müsabakaları..
    21. Bakan Pekcan: "Tahkimde uzmanlaşmak..
    22. Mimardan şantaj ve tehditle 15 bin..
    23. NATO, Ukrayna Ordusu’na İngilizce..
    24. Hepsiburada, Türkiye'nin e-ihracatı..
    25. Hepsiburada, Türkiye'nin e-ihracatı..
    26. Fransa’da 8 bin sarı yelekli hapiste
    27. Dicle Elektrik'ten 1,5 milyon liralık..
    28. ANALİZ - Küresel güç kayması ABD’yi..
    29. Kaş Ziraat Odası Şubat Meclisi
    30. CHP'den "Kasım ayı işgücü verileri"..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi