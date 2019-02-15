Fransa’da 8 bin sarı yelekli hapiste

Türkiye’de teröristlere gözaltı yapılırken ayağa kalkan iki yüzlü Batı, Fransa’nın 8 bin 400 sarı yelekliyi gözaltında tutmasına ses çıkarmıyor...

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sarı yeleklilerin gösterilerinde çıkan olaylarda 8 bin 400 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Castaner, hükümetin sarı yeleklilere karşı affı olmadığını, şiddet olayları çıkaranların en ağır şekilde cezanlandırılacağını belirtti.

Eylemlerin başladığı günden bu yana 8 bin 400 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Castaner, gösterilerde bin 300 polisin yaralandığını bildirdi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe de önceki gün, sarı yeleklilerin eylemleri başladığından bu yana bin 796 kişiye hapis cezası verildiğini ve bin 422 kişinin duruşmasının henüz yapılmadığını açıklamıştı.

Boksöre 2 yıl hapis

Bu arada Fransa’nın başkenti Paris’te sarı yeleklilerin geçen ay düzenlediği gösteride iki polisi darbeden eski boksör Christophe Dettinger’e 2 yıl hapis cezası verildi. Boksta 2007 ve 2008’de Fransa şampiyonluğu elde eden Dettinger’in polisleri dövdüğüne dair görüntüler sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.