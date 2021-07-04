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Fransa'da 4. dalga uyarısı
Dünya Fransa'da 4. dalga uyarısı
Dünya

Fransa'da 4. dalga uyarısı

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, koronavirüs salgınında 4’üncü dalganın yaşanabileceği konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 23:21:00 -
Fransa'da 4. dalga uyarısı

Korona virüs salgını Fransa’da etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Fransızları bu ayın sonunda Covid-19 salgınında 4’üncü dalganın yaşanabileceği konusunda uyararak, aşılama ve Covid-19’un Hindistan’da ortaya çıkan Delta mutasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransa’da son 5 gündür vakaların yeniden artışa geçtiğini ifade eden Veran, "Temmuz sonu itibariyle dördüncü dalga" korkusu yaşadıklarını ve daha bulaşıcı olan Delta mutasyonunun tehlikeli olduğunu açıkladı. Bakan Veran, nüfusun yoğun şekilde aşılanması ve sağlık kurallarına saygı gösterilmesiyle, mutasyonun yayılmasını sınırlandırmanın hala mümkün olduğu belirtti.

Veran, “Çok bulaşıcı olan Delta mutasyonu nedeniyle, İngiliz örneği, Temmuz sonundan itibaren dördüncü bir dalganın mümkün olduğunu gösteriyor. Aşı konusunda daha da hızlı hareket etmeliyiz. Ülkemiz zamanla yarışıyor" dedi.

Veran, aşıların Delta mutasyonu da dahil olmak üzere virüsün diğer mutasyonlarına karşı etkili olduğunu aktardı.

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