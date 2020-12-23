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Dünya Fransa'da 28 Şubat modeli! Şimdi de Müslüman kadınları hedef alıyorlar
Dünya

Fransa'da 28 Şubat modeli! Şimdi de Müslüman kadınları hedef alıyorlar

Fransa'da sözde laikliği savunmak için üniversitelerde başörtüsünün yasaklanması teklifi gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 09:34:00 -
Fransa'da 28 Şubat modeli! Şimdi de Müslüman kadınları hedef alıyorlar

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin kurduğu merkez sağ partisi Cumhuriyetçiler, laiklik ilkesinin korunması için üniversitelerde başörtüsü yasağının getirilmesi çağrısında bulundu.

Partinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Laikliği savunmak için, bir laiklik kanunun taslağını hazırlayacak "yeni bir Stasi komisyonu" görevlendirmek istiyoruz: Okulda refakatçiler için başörtüsü yasağı, üniversitede başörtüsü yasağı, komüniteryanizmi savunan seçim listelerin yasaklanması..." ifadeleri kullanıldı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, ilkokul, ortaokul ve liselerde başörtüsü yasağını getirmeden önce 2003'te Bernard Stasi'nin başkalığını yürüttüğü Stasi Komisyonu'nu kurmuştu.

90 sayfalık bir rapor hazırlayan komisyon, okullarda görünür bütün dini sembollerin yasaklanması önerisinde bulunmuştu.

Komisyon o dönemde, üniversitelerde ise konuyla ilgili kararı, üniversite yönetimlerine bırakmıştı.

1905 laiklik yasasına göre, üniversiteler öğrenciler reşit oldukları için, inanç özgürlüğü kapsamında istedikleri dini sembolleri taşıyabilir.

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