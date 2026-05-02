Fransa'da 1 milyar avro buhar oldu
Dünya

Fransa'da 1 milyar avro buhar oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Fransa'da 1 milyar avro buhar oldu

Fransa'nın Orta Doğu'da son 2 aydaki operasyonlarının maliyeti en az 1 milyar avro oldu. Paris hükümeti, bu savaşa dahil olmadığını defalarca dile getirmesine rağmen bölgede farklı operasyonlar gerçekleştirdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın ardından Fransa'nın Orta Doğu'da son 2 aydaki operasyonlarının ülkeye en az 1 milyar avroya mal olduğu belirtildi.

Paris hükümeti, bu savaşa dahil olmadığını defalarca dile getirmesine rağmen bölgede farklı operasyonlar gerçekleştirdi.

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun hükümet kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Fransa'nın Orta Doğu'daki operasyonlarının son 2 aydaki maliyeti en az 1 milyar avro oldu.

 

Bu meblağ, Rafale savaş uçaklarının devriye uçuşlarını, deniz kuvvetlerinin görevlerinin bir kısmını, mühimmat ve kerosen ücretlerini kapsıyor.

Aynı kaynaklar, bölgedeki Fransız kuvvetlerinin sahada yoğun faaliyetleri olduğunu ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri ise ülkenin İran'a saldırılarının maliyetinin 25 milyar dolar olduğunu savunuyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dün yaptığı açıklamada, söz konusu savaşın ABD'ye maliyetinin 100 milyar dolara ulaştığını ve ABD Savunma Bakanlığının konuyla ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını öne sürmüştü.

 

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldürüldü.

