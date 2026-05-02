Nefes kesen manzara! Su papatyaları göleti beyaza bürüdü
Gaziantep İslahiye'de Bağlama Göleti, ilkbaharla birlikte açan su papatyalarıyla görsel güzelliğe sahne oldu.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde baharın gelişiyle Bağlama Göleti su papatyalarıyla renklendi.
İslahiye’nin Yolbaşı Mahallesi kırsalında bulunan, asırlar öncesinde volkanik patlama sonucu oluşan Bağlama Göleti, kentte etkili olan yağışlarla doldu.
Baharın gelmesiyle kırlarda açan papatyaların yanı sıra göletteki su papatyaları da güzel görüntüler oluşturdu.
Doğal güzelliği, görenlerin ilgisini çeken su papatyaları, dronla görüntülendi.
