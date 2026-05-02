Dünya İran anketinde çarpıcı sonuçlar! Trump'a yüzde 61'lik tokat!
İran anketinde çarpıcı sonuçlar! Trump'a yüzde 61'lik tokat!

İran anketinde çarpıcı sonuçlar! Trump'a yüzde 61'lik tokat!

ABD'de yapılan anket, Amerikan vatandaşlarının yüzde 61'inin, ülkelerinin İran'a karşı güç kullanmasının "hata" olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

Uluslararası pazar araştırma şirketi Ipsos, ABC News ve Washington Post tarafından 24-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ankette 2 bin 560 kişiye ABD ordusunun diğer ülkelerdeki askeri faaliyetlerine dair görüşleri soruldu.

Katılımcıların yüzde 61'i, ABD'nin İran'a karşı güç kullanmasının "hata" olduğunu ifade etti, yüzde 36'sı "doğru bir karar" olduğunu belirtti, yüzde 3'ü ise çekimser kaldı.

Katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 52), İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı düzenleme kararına etkisinin "çok fazla", yüzde 7'si "çok az", yüzde 37'si "yeterli seviyede" olduğu değerlendirmesinde bulundu, geri kalanı ise soruya yanıt vermekten kaçındı.

Ankete katılanların yüzde 48'i, hükümetin "ABD için daha dezavantajlı olsa bile" İran ile barış anlaşmasını kabul etmesi gerektiğini savundu.

Katılımcıların yüzde 56'sı, İran'a yönelik saldırıların ABD'nin müttefikleriyle ilişkisinin zayıflamasına neden olduğunu ifade etti.

