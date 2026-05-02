Seçime CHP'lilerin provokasyonu gölge düşürdü... Yeni Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı belli oldu
Hiçbir görevi olmadığı halde "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumaya çalışan CHP'lilerin yüzünden kavga çıkan Türkiye Belediyeler Birliği seçimi tamamlandı. TBB'nin yeni başkanı CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu.
TBB'nin Mayıs Ayı Olağan Meclisi, yeni başkan, meclis başkanlık divanı, ihtisas komisyonu üyeleri ile encümen üyelerinin seçimi için toplandı. Yeni yönetimi için yapılan seçim sonuçlandı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu.
Seçim öncesi provokasyon
Seçim öncesinde de arbede yaşandı. TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmalarının ardından Divan'da konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP'li "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istemesi üzerine, salonda tepkiler oluştu.
Bu sırada CHP'lilerin, AK Partili belediye başkanlarına saldırması üzerine kavga çıktı.
Yaşanan arbedenin ardından Olağan Meclis Toplantısı'na bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı.
