Basın açıklamasında sarf etmişti! Aykut Erdoğdu'nun eşinin skandal sözlerine soruşturma
İBB soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Aykut Erdoğdu’nun eşi Avukat Tuba Torun Erdoğdu hakkında inceleme başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturması kapsamında tutuklu sanık Aykut Erdoğdu’nun eşi ve avukatı olan Tuba Torun Erdoğdu’nun yaptığı basın açıklaması esnasında "savaş ilanıdır" sözleri nedeniyle yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs suçundan inceleme başlattı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılamasının, 30/04/2026 tarihli duruşması devam ederken, tutuklu sanık Aykut Erdoğdu’nun avukatı olan Tuba Torun Erdoğdu’nun yaptığı basın açıklaması esnasında sarf ettiği sözler nedeniyle, Avukatlık Kanunu hükümleri de gözetilerek, Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"
