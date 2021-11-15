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Dünya Fransa ve Almanya'dan Ukrayna için flaş açıklama
Dünya

Fransa ve Almanya'dan Ukrayna için flaş açıklama

Almanya ve Fransa'nın, Ukrayna’nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kuvvetli bir şekilde desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 23:18:00 -
Fransa ve Almanya'dan Ukrayna için flaş açıklama

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Brüksel'de bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ortak yazılı açıklama yaptı.

Ukrayna yakınlarında Rus askeri hareketliliğinden dolayı kaygılı olunduğu belirtilen açıklamada, Rusya'ya itidalli davranma ve askeri faaliyetlere ilişkin şeffaf bilgi verme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü baltalayacak herhangi bir girişimin ağır sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunularak, "Almanya ve Fransa, Ukrayna’nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kuvvetli bir şekilde desteklemeye kararlıdır." denildi.

Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolü altındaki Donbas bölgesinde insani ve güvenlik durumunun kötüleşmesinden duyulan endişenin de ifade edildiği açıklamada, "Ukrayna'dan Minsk anlaşmalarını tam olarak uygulamaya devam etmesini ve Normandiya Formatındaki müzakerelere tam bağlılığını sürdürmesini istedik." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın dışişleri bakanları düzeyinde Normandiya formatında bir araya gelmeyi defalarca reddetmesinden dolayı üzüntü duyulduğu aktarılarak, Almanya ve Fransa'nın bu formatta bir araya gelmeye hazır olduğu ifade edildi.

Ayrıca açıklamada Almanya, Fransa ve Ukrayna’nın ortak çıkarları ve kaygıları olan tüm konularda fikir alışverişinde bulunmaya ve yakın iş birliği yapmaya devam edeceği kaydedildi.

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