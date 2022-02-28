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Dünya Fransa ve ABD'den vatandaşlarına 'Rusya'dan ayrılın' çağrısı
Dünya

Fransa ve ABD'den vatandaşlarına 'Rusya'dan ayrılın' çağrısı

ABD ve Fransa, vatandaşlarından Rusya'yı terk etmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 01:09:00 -
Fransa ve ABD'den vatandaşlarına 'Rusya'dan ayrılın' çağrısı

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin konuya ilişkin açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

“Artan sayıda hava yolu Rusya'ya giriş ve çıkışlarını iptal ediyor ve çok sayıda ülke hava sahalarını Rus hava yollarına kapattı. ABD vatandaşları, Rusya'dan derhal ayrılmayı düşünmelidir. Ukrayna sınırında devam eden gerilim, ABD vatandaşlarına yönelik taciz potansiyeli, büyükelçiliğin Rusya'daki ABD vatandaşlarına yardım etme konusundaki sınırlı yeteneği, COVID-19 ve ilgili giriş kısıtlamaları, terörizm, Rus hükümet güvenlik görevlilerinin tacizi ve yasaların keyfi olarak uygulanması nedeniyle Rusya'ya seyahat etmeyin.”

Fransa'dan da çağrı geldi

Fransa Dışişleri Bakanlığı da Rusya'ya kısa süreli ziyarette bulunan Fransız vatandaşlarının bu ülkeyi acilen terk etmelerini istedi.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonucu Rusya'ya karşı uygulanacak hava yolu kısıtlamalarına vurgu yapıldı.

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