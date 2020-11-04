Fransa Türk Federasyonundan "Bozkurtlar" hareketi kararına ilişkin açıklama

PARİS (AA) - Fransa Türk Federasyonundan, Fransız hükümetinin ülkede tüzel kişiliği bulunmayan "Bozkurtlar" hareketinin lağvedilmesine yönelik aldığı karara ilişkin "Fransa Bakanlar kurulunda alınan bir dizi karar bizleri ziyadesiyle şaşırtmakta ve üzmektedir." açıklaması yapıldı.

Federasyon Başkanı Orhan İlhan imzalı açıklamada, son günlerde Fransa'da demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri açısından üzücü ve endişe verici gelişmelerin yaşandığı belirtildi.

"Fransa Türk Federasyonu ve bağlı kuruluşlar kurulduğu günden bu güne kadar hiçbir surette yasaların dışına çıkmadı, hiçbir suça ve hukuksuzluğa meyletmemiş, toplum düzenini bozacak, barış ve kardeşliğe gölge düşürecek hiç bir eylemin içinde bulunmamıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, Fransa'daki Türk toplumunun Fransız toplumuyla samimi kardeşlik içerisinde, Fransa yasalarına sonuna kadar bağlı kalarak, devlet yetkilileriyle iyi ilişkiler kurduğuna ve faaliyetlerini tamamen demokratik zeminde yürüttüğüne işaret edildi.

Teşkilat mensupları ve Fransa'daki Türk vatandaşlarına tahriklere kapılmamaları, provokasyonlar karşısında dikkatli olmaları, huzur, barış ve güvenliği bozacak davranışlardan uzak kalmaları çağrısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Herkes emin olsun ki, biz Fransa Türk Federasyonu olarak gelişmeleri yakından takip ederek derneklerimizin ve vatandaşlarımızın haklarını demokratik hukuk zemini içerisinde sonuna kadar savunacağız ve demokrasinin, özgürlüğün, kardeşliğin ve eşitliğin bayraktarlığını yapmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Fransa hükümetine ve siyasilerine güvenimiz tamdır, aklıselimle hareket edeceğine ve Fransa Anayasası'na bağlı kalacaklarına yürekten inanıyoruz."

Fransa'da bugünkü Bakanlar Kurulunda tüzel kişiliği bulunmayan "Bozkurtlar" adlı hareket, "kine, ayrımcılığa teşvik ettiği ve şiddet olaylarına sebep olduğu" gerekçesiyle lağvedilmişti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da alınan karara tepki göstermişti.

Ülkenin güneyindeki Vienne kentinde 28 Ekim'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu çıkan olayda 4'ü Türk 5 kişi yaralanmıştı.

Bu olayın ardından Lyon ve Dijon kentlerindeki Türkler, Ermeni göstericilerin şiddetine karşı yürüyüş düzenlemiş, polis Türklere biber gazıyla müdahale etmiş ve katılımcılara para cezası kesmişti.

Bazı Fransız makamları ve siyasiler, Ermeni şiddetine tepki vermezken, yürüyüş yapan Türklerin sınır dışı edilmesi gerektiğini savunmuştu.