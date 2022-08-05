Fransa susuz kaldı!
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, ülkede yaşanan tarihi kuraklık nedeniyle su tasarrufu çağrısı yaptı.
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, ülkede yaşanan tarihi kuraklık nedeniyle su tasarrufu çağrısı yaptı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Fransa'nın tüm ülkeyi etkisi altına alan uzun kuraklık döneminden geçtiği ve bunun ülkenin bugüne kadar kaydettiği "en ciddi" kuraklık olduğu belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başbakan Borne, Fransızları su kullanımında "çok dikkatli" olmaya çağırdı.
Borne, sağlıklı içme suyu kullanımını garanti altına almak için kısıtlayıcı önlemlerin alındığını bildirdi.
Açıklamada, Fransa'yı etkisi altına alan kuraklık nedeniyle Bakanlıklar arası kriz biriminin aktif hale getirildiği ifade edildi.
Sözkonusu birim, valilikler aracıyla kuraklıktan en fazla etkilenen bölgeler hakkında bilgi aktaracak. (İLKHA)