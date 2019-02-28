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Fransa, spor örtüsüne bile tahammül edemedi

Sözde özgürlükçü Batı ülkeleri, Müslüman kadınlara spor için üretilen başörtüsüne bile tahammül edemedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:10
Fransa, spor örtüsüne bile tahammül edemedi

 Münübe Yılmaz 

Sözde özgürlükçü Batı ülkeleri, Müslüman kadınlara spor için üretilen başörtüsüne bile tahammül edemedi. Fransız Decathlon firması spor yapan Müslüman kadınlar için geliştirdiği başörtüsünü satışa sundu. Fakat firma Fransa’da kısa sürede sert eleştirilerin hedefi oldu. Decathlon’a birkaç saat içinde yüzlerce hakaret ve tehdit içeren aramaların geldiği belirtildi. Fransız spor mağazası ayrıca, satış noktalarındaki bazı çalışanlarının fiziki şiddete maruz kaldığını da duyurdu. Sosyal medyada boykot çağrıları yapılırken, kadın milletvekilleri de firmayı, “kadınların baskı altına alınmasına hizmet etmekle” suçladı. Decathlon’a gönderilen ırkçı tehdit mesajlarında, “İslamcıların istilasına katkıda bulunuyorsunuz. Siz de kendinizi bu eşkıyalarla Polonya’nın fırınlarında bulacaksınız” ifadelerinin kullanılması dikkat çekti. 

Başörtüsünün satışı iptal edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un parti sözcüsü olan Aurore Berge de boykot kararını savunarak, “Değerlerimize karşı gelen bir markaya, ne kadın ne de bir vatandaş olarak artık güvenemem” derken, ‘koşu başörtüsü’nün satışının gelen tehdit ve tepkiler üzerine iptal edildiği açıklandı. Decathlon mağazası, yayınladığı bildiride, Fransa’daki mağazalarında spor başörtüsü satışı planını iptal ettiğini duyurdu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:10
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