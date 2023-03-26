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Gündem Fransa Senatosu'nda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanlarına "Onur nişan" verdiler
Gündem

Fransa Senatosu'nda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanlarına "Onur nişan" verdiler

Yeniakit Publisher
2023-03-26 13:38:00 -

Fransa Senatosu'nda düzenlenen Newroz resepsiyonunda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanları için tören düzenlenip "onur nişanı" verildi.

Fransız vekiller, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed'i Fransa senatosunda ağırladı.


ABD'nin terör örgütü DEAŞ mücadele adı altında Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'ya desteği binlerce TIR sevkiyatla ve en son helikopter verecek kadar ileri gitti.
Terör örgütüne desteğini gizlemeyen 2015'te Elysee Sarayı'nda YPG/PKK'nın elebaşlarını ve sözde yöneticilerini askeri üniformalarıyla ağırlayan Fransa da yeni bir skandala imza attı.

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