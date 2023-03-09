Fransa Senatosu emeklilik düzenlemesinin tartışmalı maddesini kabul etti

Fransa Senatosu, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı yasa tasarısının ilgili maddesini kabul etti.

Genel kuruldaki oylamada, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören 7. maddesi için 201 “evet”, 115 “hayır” oyu çıktı.

Senato’nun bu hafta içinde tasarının diğer maddelerini de oylayarak kabul etmesi bekleniyor.

Tasarı daha sonra gelecek hafta Senato ve Ulusal Meclis arasındaki uzlaşı komisyonunda görüşülecek.

Meclis son 15 gündür yoğun tartışmaların gölgesinde ve ağır hakaretlerin havada uçuştuğu oturumlarda tartışmalı 7. maddeyi hala oylayamadı.

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Hükümet bu ay sonuna kadar işçi sendikalarını karşı çıktığı tasarının parlamento tarafından onaylanmasını bekliyor.

İktidar Meclis’te çoğunluğa sahip olmadığı için onlarca muhalefet parti üyesinin de desteğine ihtiyacı bulunuyor. Aksi takdirde hükümet, anayasadan doğan hakkını kullanarak tasarıyı oylamadan geçirme yetkisine sahip.

İŞÇİ SENDİKALARININ TEPKİSİ

Tartışmalı reforma karşı şu ana kadar dünkü de dahil olmak 19 Ocak'tan bu yana farklı günlerde üç kez greve gidildi ve ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenlendi.

Tren ve metro çalışanlarının da dahil olduğu grevler nedeniyle ülke genelinde ve başkent Paris'te ulaşımda ciddi aksamalar yaşanıyor.

İşçi sendikaları ve göstericilerin emeklilik reformunu geri çekme taleplerine karşı direnen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, reformun emeklilik sisteminin işlevselliği için gerekli olduğunu savunuyor.

TARTIŞMALI EMEKLİLİK REFORMU

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Kaynak: Euronews Türkçe