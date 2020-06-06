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Dünya

Fransa Savunma Bakanı Parly: Mağrip El Kaidesi'nin lideri Abdelmalek Droukdal öldürüldü

Fransa, Mali'de düzenlenen operasyonda, Kuzey Batı Afrika'da faaliyet gösteren Mağrip El Kaidesi'nin (AQIM) lideri Abdelmalek Droukdal'in öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 08:34:00 -
Fransa Savunma Bakanı Parly: Mağrip El Kaidesi'nin lideri Abdelmalek Droukdal öldürüldü

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve G5 Sahel ülkelerinin liderlerinin, Sahel bölgesinde terörle mücadele etme konusunda kararlı olduklarını belirtti. 

Fransız ordusunun ortaklarının desteğiyle 3 Haziran'da Mali'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda, Droukdal'in ve ona yakın isimlerin öldürüldüğünü duyuran Parly, bölgede DEAŞ'e karşı mücadelenin devam ettiğini kaydetti.

 

 

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