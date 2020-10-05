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Dünya Fransa, Rusya ve ABD'den Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

Fransa, Rusya ve ABD'den Dağlık Karabağ açıklaması

ABD, Rusya ve Fransa dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve sivillerin hedef alınması kınandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 22:45:00 -
Fransa, Rusya ve ABD'den Dağlık Karabağ açıklaması

Fransa, ABD ve Rusya dışişleri bakanları, işgal altındaki Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan askeri gerilime ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre , AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları ülkelerini temsilen; Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo, Dağlık Karabağ çatışma bölgesinde ve dışındaki şiddetin tırmanmasını şiddetle kınadılar.

Yapılan açıklamada üç ülkenin dışişleri bakanları, Dağlık Karabağ cephe hattındaki ve bölge dışındaki sivil hedefleri hedef aldığı belirtilen son saldırıların ve bu saldırıların orantısızlığının, bölgedeki istikrar için bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

İşgal altındaki topraklardan çekil demediler

Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı bir şekilde Dağlık Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan'a tek bir laf etmeyen AGİT Minsk grubu üyeleri, Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmaya başlayınca müzakere çağrısında bulundu.

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