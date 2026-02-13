Fransa rahat durmuyor! Afrika ülkesi savaş mesajı verdi

Nijer ile Fransa arasındaki diplomatik kriz, askeri restleşme boyutuna taşındı. Nijer’de 2023 darbesi sonrası iktidarı ele geçiren askeri yönetimin kritik isimlerinden General Amadou Ibro, kamuoyuna yaptığı açıklamada Fransa ile savaşa girileceğini söyledi. Açıklama kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Paris’ten gecikmeden yalanlama geldi.

“BU SEFERBERLİK FRANSA’YA KARŞI”

General Ibro, Fransızca yaptığı konuşmada, “Bu seferberlik, Fransa ile savaşa hazırlanmak için ilan edilmiştir” ifadelerini kullandı. Açıklamasını daha da sertleştiren Ibro, “Bilin ki Fransa ile savaşa gireceğiz. Daha önce savaşta değildik, şimdi Fransa ile savaşa giriyoruz” dedi.

Konuşma sırasında kalabalığın “Kahrolsun Fransa” sloganları attığı ve askeri yönetime destek verdiği bildirildi. Açıklamaların özellikle başkent Niamey’de ve sosyal medya platformlarında geniş yankı bulduğu görüldü.

PARİS’TEN NET YANIT

Fransa cephesi ise iddiaları kesin bir dille reddetti. Fransız Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Guillaume Vernet, “Nijer’de Fransız müdahalesi söz konusu değil” açıklamasını yaptı.

Vernet, Nijerli yetkililerin söylemlerini “açıkça bir bilgi savaşı” olarak nitelendirerek, bunun bir dezenformasyon kampanyası olduğunu savundu. Paris yönetimi, Nijer’i istikrarsızlaştırmaya yönelik herhangi bir askeri planın bulunmadığını yineledi.

MACRON VE BÖLGE LİDERLERİ HEDEFTE

Nijer’de askeri yönetimin lideri General Abdourahamane Tiani de son dönemde Fransa’ya yönelik suçlamalarını artırmış durumda. Tiani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u doğrudan hedef alırken, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara’yı da itham etti.

Tiani, bu liderleri Ocak ayı sonunda Niamey Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıyı gerçekleştiren IŞİD bağlantılı unsurlara destek vermekle suçladı. Söz konusu iddialar uluslararası kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açtı.

FRANSA 2023’TE ASKER ÇEKMİŞTİ

Fransa, Nijer’de terörle mücadele kapsamında konuşlu askerlerini 2023 yılı sonunda, askeri yönetimle yaşanan diplomatik gerilimin ardından ülkeden çekmişti. Bu süreç, Paris’in Sahel bölgesindeki askeri varlığının önemli ölçüde zayıflamasına neden olmuştu.

Ancak son açıklamalar, iki ülke arasındaki krizin yalnızca diplomatik düzeyde kalmayabileceğine dair endişeleri artırdı. Nijer yönetiminin “savaş” söylemi ne ölçüde fiili bir askeri adım anlamına geliyor, bu sorunun yanıtı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.