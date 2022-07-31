Fransa parlamentosunda skandal Türkiye bildirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askeri harekatın milli güvenlik endişeleri açısından zorunlu olduğunu belirterek, "30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ortak bildiri yayımladılar

Erdoğan'ın operasyon sinyali ile birlikte harekat için hazırlıklar sürerken Fransa'dan terör örgütlerine destek geldi. Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne göz dikmeksizin sınırdaki terörist unsurları temizlemeyi amaçladığı operasyona Fransız 102 parlamenter karşı çıktı. Ortak bildiri yayımlayan parlamenterler Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna karşı çıkılması çağrısında bulundu.

"Savaş çığırtkanlığı"

"Erdoğan'ın savaş çılgınlığına karşı çıkılmalı" başlıklı mektupta senatörler, Türk hükümetinin, "Ukrayna savaşı ile NATO'da merkez rolünü oynama statüsünden faydalanarak Suriye'nin kuzeyindeki saldırıları yoğunlaştırmak için Atlantik İttifakı'nın onayını elde etmeye çalıştığını" ifade etti.

Teröristler barışçılmış

Le Journal du Dimanche gazetesinde yayımlanan bildiride yer alan ifadeler şöyle: "Suriye'nin kuzey ve doğusunda özerk yönetim tarafından kontrol edilen bölgelerde savaşın neden olduğu korkunç koşullara rağmen Kürt, Arap, Asuri-Keldani, Ermeni ve tüm etnik halklar bir arada yaşamakta ve kendilerini demokratik, feminist ve ekolojik bir sistem içinde örgütlemeye çalışıyor ve diyalog içinde barışı inşa etmek için mücadele ediyorlar."

"Türk ordusu görmezden gelinmemeli"

YPG/PKK'nın Kürt savaşçılar olarak tanımlandığı skandal bildirinin devamında şu ifadelere yer verildi: "Batılı ülkeler artık Türk ordusu tarafından işlenen ihlalleri görmezden gelmemelidir. Kürt savaşçılarının DEAŞ'a karşı mücadeledeki kararlılığı tüm uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Ancak bugün unutulmuş görünüyorlar. Kürt müttefiklerimize bir kez daha saldırılmasına izin veremeyiz ve vermemeliyiz."

Teröristler sivillerin arkasına saklanıyor

Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de işgali altındaki bölgelerde siviller üzerindeki baskısını her geçen gün artırıyor. Teröristler, Türkiye'nin olası askeri harekatına karşı gizlenmek için sivillerin evlerine el koyuyor. Sivillerin evlerine füze, uçaksavar ve havan rampaları yerleştiren teröristler, evlerin altlarına da tüneller kazıyor. Bu evlerden gerçekleştirilen saldırılara Mehmetçik karşılık verdiğinde ise bu kez, "Türkiye sivilleri hedef alıyor" şeklinde propaganda yapılıyor.

Siller göç etmek zorunda kaldı

Teröristler çok sayıda eve silah ve mühimmat yerleştirirken, bazı evleri de elebaşlarını gizlemek için sözde karargah haline getiriyor. Son 3 ayda 16 bin sivil teröristler tarafından evlerine el konulduğu için göç etmek zorunda kaldı. Evsiz kalan sivillerin Türkiye tarafından korunan güvenli bölgelere gitmesine de müsaade edilmiyor. Çaresiz kalan siviller ya akrabalarının yanına sığınıyor ya da derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.