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Dünya Fransa para kasası kapısını açtı: 42 Rafale savaş uçağı siparişi verildi! O çarpıcı şipariş programları hamlesi
Dünya

Fransa para kasası kapısını açtı: 42 Rafale savaş uçağı siparişi verildi! O çarpıcı şipariş programları hamlesi

Yeniakit Publisher
2024-01-12 23:56:00 - 2024-01-12 23:58:03
Fransa para kasası kapısını açtı: 42 Rafale savaş uçağı siparişi verildi! O çarpıcı şipariş programları hamlesi

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Fransız Hava Kuvvetleri savaş uçakları konusunda çarpıcı harekete geçti: 42 Rafale savaş uçağı sipariş verildiğini duyurdu.

Lecornu X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransız Havva Kuvvetleri için 42 Rafale savaş uçağı siparişi verdiklerini ve bunun ülkesi için önemli olduğunu ifade etti.

Bunun Fransa'nın egemenliği, güvenliği ve ordusu için çok güzel bir haber olduğunu belirten Lecornu, Fransız ordusunun operasyonel kapasitesinin modernize edileceğini kaydetti.

Rafale savaş uçakları, Fransız Daussault şirketi tarafından üretiliyor.

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