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Aktüel Fransa, Moria kampındaki 500 çocuk sığınmacıyı kabul edecek
Aktüel

Fransa, Moria kampındaki 500 çocuk sığınmacıyı kabul edecek

Yeniakit Publisher
2020-09-23 22:54:33 -
Fransa, Moria kampındaki 500 çocuk sığınmacıyı kabul edecek

PARİS (AA) - Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clment Beaune, Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampındaki yangının ardından adadaki 500 çocuğu Fransa'ya kabul edeceklerini belirtti.

Beaune, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, Fransa'nın halihazırda adadan kabul edeceği 350 kişilik çocuğun yanı sıra 150 küçük yaştaki sığınmacıyı daha ekleyeceklerini ifade etti.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında iki hafta içinde birçok defa yangın çıkmış, çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği yangında çevik kuvvet polisleri de kent merkezine yürümek isteyen sığınmacıları engellemek için kamp çevresine barikatlar kurmuştu.

Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria kampı, geçen haftadan bu yana tespit edilen 35 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.

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