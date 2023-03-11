Fransa milli takımı fena karıştı! Birbirlerine demediklerini bırakmadılar... Yok artık!

Karim Benzema kendisi hakkında açıklamalar yapan Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps'ın yalan söylediğini iddia etti.

Fransa'nın Arjantin'e kaybettiği Dünya Kupası finali sonrası milli takımı bıraktığını açıklayan Karim Benzema, milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın açıklamalarına Instagram üzerinden sert bir cevap verdi. Tgrthaber'e göre; Fransız yıldız, Deschamps'ın açıklamaları üzerine "Bu ne cüret?" cümlesini palyaço emojisi ile paylaştı. Ardından "Yalancı! Evet, yalancı. Yalan söylüyorsun. Sen harika bir yalancısın!" diyen bir adamın videosunu "Aziz Didier! İyi geceler" notuyla paylaştı.

NE DEMİŞTİ?

Fransa Milli Takım teknik direktörü Didier Deschamps Le Parisien'e verdiği röportajda "Karim’in sakatlığı vardı ve bu Dünya Kupası onun için çok şey ifade ediyordu. Bana ‘Bitti’ dedi. Doktorumuzun teşhisi Madrid’de konulan teşhisle aynıydı. En iyi ihtimalle, 10 Aralık’tan önce antrenmana dönemeyecekti. Son konuşmamızda yanından ayrıldığımda 'Karim acele etmene gerek yok. Takım menajeriyle dönüşünü organize edersiniz’ dedim. Uyandığımda kamptan gittiğini öğrendim. Bu onun kararıydı. Aksini söylemez. Anlıyorum ve saygı duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.