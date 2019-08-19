Fransa medyası duyurdu! Sturridge Trabzonspor'da
Fransa medyasında yer alan haberlere göre Daniel Sturridge'nin bugün Trabzonspor'a imza atacağı iddia edildi.19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:50
Fransa'nın köklü gazetesi L'Equipe bu sabah duyurduğu son dakika haberiyle Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandırdı. Daniel Sturridge'in Trabzonspor'a çok yakın olduğu ve bugün bordo mavili kulüp ile sözleşme imzalayabileği aktarıldı.
Gazete, "Monaco'nun takip ettiği Daniel Sturridge Trabzonspor'a gidiyor" başlığı ile Trabzonspor taraftarlarına müjdeyi verdi. Radamel Falcao'nun ayrılığı nedeniyle Monaco'nun bu transferi gündeme aldığı ancak Trabzonspor'un mutlu sona yakın olduğu bildirildi.
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