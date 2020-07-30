Fransa Lig’inde koronavirüse rastlandı!
Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Nantes'te 5 kişinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
Fransa Lig'i ekiplerinden Nantes'i koronavirüs vurdu. Takımın yaptığı açıklamada, dün kulüp çalışanlarına ve oyunculara test yapıldığı, 5 kişide koronavirüse rastlandığı duyuruldu.
Virüse yakalananların isimleri verilmezken, kendilerini evlerinde izole ettikleri bildirildi.
Açıklamada ayrıca, 1 Ağustos Cumartesi günü Charleroi takımına karşı oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği belirtildi.