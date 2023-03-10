'Fransa kendilerine yalvaracağımızı sandı'

Batı Afrika ülkesi Mali'deki cunta yönetimine bağlı hükümetin Başbakanı Choguel Kokalla Maiga, askerlerini ülkeden çekmesi konusunda Fransa'yı zorlamadıklarını belirtti.

Başbakan Maiga El Cezire'ye yaptığı açıklamada, Fransa ile yaptıkları iş birliğinden çekilmediklerini, "Fransa'nın kendilerine ne yapmaları, ne düşünmeleri ve ne söylemeleri konusunda karar verici taraf olmaya çalışmasının Paris yönetiminin ülkeden ayrılmasına yol açtığını" söyledi.

Maiga, Fransa'ya "insanlara bir şeyleri empoze etme" devrinin sona erdiğini ve bu zamanın çoktan geride bırakıldığını ilettiklerini söylerken ilişkileri sonlandırmanın Fransa'nın seçimi olduğunu belirtti.

Fransa ayrılmaya karar verdiğinde "Bu sizin seçiminiz" dediklerini belirten Maiga, "Şu noktayı doğrulamak isterim ki, ayrılmayı isteyen onlardı ve onlara kalmaları için yalvaracağımızı sandılar." dedi.

Mali'de 2021 yılında meydana gelen darbenin ardından askeri cunta kademeli olarak Rusya ile ilişkileri güçlendirmişti. Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesi sonucunda Wagner paralı askerleri de Mali'ye konuşlanmıştı.

Fransa ise Rusya ve Wagner'in varlığını öne sürerek bu ülkeden ayrılma kararı aldığını açıklamış ve bir süre sonra ülkeden askerlerini geri çekmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mali'deki cunta yönetimi daha önce Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'a seslenerek sahip olduğu sömürgeci anlayışından vazgeçmeye çağırmıştı.

FRANSA'NIN MALİ'DEKİ GEÇMİŞİ

Mali, 19'uncu yüzyıldaki sömürge yarışında, birçok diğer Batı Afrika ülkesi gibi Fransa tarafından sömürgeleştirildi.

20'nci yüzyılın ortasına kadar Fransız sömürgesi olarak kalan ülke, 1960 yılında bağımsızlığını ilan etse de, ilerleyen yıllarda bölgedeki diğer ülkelerin kaderini paylaştı.

Eski sömürgeci devletler, genç Afrika ülkeleri üzerindeki etkinliklerine bağımsızlık ilanlarının ardından da devam etti.

1960'ın ardından darbeler ve iç sorunlarla geçen yıllarda Mali'da Fransız etkisi hiç azalmadı.

MALİ NEDEN ÖNEMLİ?

Batı Afrika'da bir kavşak noktası niteliğinde olan Mali, hem bölgede çıkarı olan devletler hem de devlet dışı silahlı aktörler için önemli bir merkez.

Aynı zamanda ülke, Afrika'da doğal kaynaklar bakımından en zengin ülkelerden biri.

Sömürge öncesi dönemde Mali'ye hükmedenler zenginlikleriyle anılıyordu.

Bilhassa 14'üncü yüzyılda Batı Afrika'da bulunan Mali Krallığı'nın başındaki Mansa Musa, bugün tarihçiler tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı olarak kabul ediliyor.

Zenginliği bugüne kadar ulaşan ülkede altın, elmas, mücevherat, Boksit, Uranyum, Fosfat gibi madenler bol miktarda bulunuyor.

Söz konusu zengin kaynaklar da Mali'yi birçok dış güç için oldukça önemli kılan bir başka etken.