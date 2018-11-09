Fransa, İslâm’ı dizayn saçmalığına girişiyor

MÜNÜBE YILMAZ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bu yıl sonunda açıklamayı planladığı “Fransa İslamı” projesi için harekete geçildi.

Fransa’nın, sırf camilerde denetleme yapabilmek ve imamları tayin etmek için, ülkede anayasa kadar temel bir yasa olan ve devletle dini birbirinden ayıran 1905 tarihli laiklik yasasını yenilemeyi planladığı belirtildi. Laikliğin doğduğu ülkedeki söz konusu değişikliğin amacı, camilerin dışarıdan finansmanını denetlemek ve imam gönderimini engellemek. Değişiklikle, Müslümanlara ait ibadet yerlerinin yöneticilerinin sorumlu kılınması ve yabancı ülkelerin Fransa’daki Müslümanlar üzerindeki etkisinin azaltılması da hedefleniyor.

Müslümanlar çok rahatsız

Bu arada, Adalet Bakanı Belloubet, “Laiklik yasasının yeniden yazılması değil, İslam’a özel bir rol verilmesi düşünülüyor” diyerek sinsi planı doğruladı. Fransa İçişleri Bakanlığı, projenin henüz fikir aşamasında olduğunu açıklasa da konunun, bir yasa tasarısı hazırlanarak ocak ayında meclise gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Fransa İslam Konseyi Başkanı Ahmet Oğraş ise planlanan değişikliğin din savaşlarından çok zarar gören Fransa’da çok sert tartışmalar başlatacağını belirterek, “Müslümanlar, devletin dinleri üzerinde baskı kuracağını düşünüyor. Bu düzenleme, yanlış. Bu eski korkuları yeniden gündeme getirir” diye konuştu.