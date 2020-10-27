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Aktüel Fransa İslam Konseyi Başkanı: "Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanması ifade özgürlüğü değil"
Aktüel

Fransa İslam Konseyi Başkanı: "Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanması ifade özgürlüğü değil"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:00:14 -
Fransa İslam Konseyi Başkanı: "Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanması ifade özgürlüğü değil"

PARİS (AA) - Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Mohammed Moussaoui, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin yayımlaması, okullarda gösterilmesi ve duvarlara yansıtılmasının doğru olmadığını ve "ifade özgürlüğü" sayılmayacağını söyledi.

Kamu yayıncısı FranceInfo'ya çıkan Moussaoui, Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasına, okullarda çocuklara gösterilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa'daki Müslüman toplumdan "Müslüman çoğunluğun hassasiyetlerini yeterince temsil etmedikleri" eleştirisinin hedefinde de olan CFCM Başkanı, ifade özgürlüğünü çocuklara anlatmanın başka yollarının bulunduğunu, özgürlüklerde karşılıklı saygının gözetilmesi gerektiğini kaydetti.

- "Yasalar Müslümanlara bu karikatürleri tasvip etmeme hakkını veriyor"

Moussaoui, "Çocuklara ifade özgürlüğünü öğretmek için bu (Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri göstermek) doğru çözüm ve 'ifade özgürlüğü' değil. O yaştaki çocukların yaşayacakları travmayı göz önünde bulundurmalısın." diyerek, CFCM olarak karikatürlerin yayımlanmasını doğru bulmadıklarını ifade etti.

İslam ülkelerinin Fransız mallarını boykot çağrılarına ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elysee Sarayı'nda ülkedeki Müslüman temsilcileri ile görüştüğü ekipte de yer alan Moussaoui, Hz. Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söyleyen Macron'un karikatürlerin yeniden yayınlanmasını teşvik etmediğini ileri sürdü.

"Yasalar karikatürcülere karikatür çizme izni verse de Müslümanlara söz konusu karikatürleri tasvip etmeme hakkını da veriyor." diyen Moussaoui, Müslümanların hassasiyetlerinin de gözardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in ülkedeki marketlerde "helal gıda" ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğu yönündeki açıklamalarına ilişkin ise Moussaoui, "Terörizmden bahsedilen bir ortamda bu ifadeyi kullanması garip oldu." dedi.

Moussaoui, Fransa'da Müslüman karşıtlığına yönelik bir iklimin bulunduğunun inkar edilmeyeceğini belirtse de Fransa'nın İslamofobik olduğunu ve ülkedeki Müslümanların baskı gördüğünü söylemenin doğru olmadığını savundu.

- İslam dünyası boykot etti

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesi üzerine Macron'un büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamaları ile Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolarıyla karşılaşmıştı.

Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas'ın yanı sıra birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlanmasının yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da "Şimdi ben, buradan milletime sesleniyorum. Nasıl ki Fransa 'Türk markalı mal satın almayın.' diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum: Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın." ifadeleriyle boykot çağrısında bulunmuştu.

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