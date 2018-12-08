Fransa İçişleri Bakanı sayıyı açıkladı! Ülke çapında 974 kişi gözaltında
İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris’te 617, ülke çapında 974 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.08 Aralık 2018 Cumartesi 22:48
Fransa çapında gerçekleşen Sarı Yeleklilerin dördüncü büyük eylemine 125 bin vatandaş katılırken gözaltı sayısı da artıyor.
Fransa’da dördüncü büyük Sarı Yelekliler eyleminin son verilerini açıklayan İçişleri Bakanı Castaner, “Saatler ilerledikçe artmaya devam edecek” dediği gözaltı sayılarını açıkladı. Castaner, son verilere göre Paris’te 617, ülke çapında ise 974 kişinin gözaltı ve bin 385 kişini ise kontrol olduğunu ifade etti.
118 eylemci yaralandı
İçişleri Bakanının verdiği son yaralı sayısına göre, eylemciler tarafında 118, güvenlik güçleri tarafında ise 17 yaralı olduğu öğrenildi. Paris’te 10 binden fazla, ülke çapında ise 125 bin civarında eylemci olduğu bildirildi.
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