Fransa hükümetinden flaş WhatsApp kararı!

Fransa, bakanlıklarda, güvenirliliği tartışma konusu olan iletişim araçları WhatsApp, Telegram ve Signal'in kullanılmamasını istedi.

Tüm bakanlıklara WhatsApp, Telegram ve Signal'i bırakıp Fransız mesajlaşma uygulamalarını kullanmaları için talimatı gönderildi.

Başbakan Elisabeth Borne, hükümet çalışanlarından Olvid'i 8 Aralık'a kadar devreye sokmak için "tüm tedbirleri almalarını" talep etti. Başbakanlık ofisi, tüm hükümet üyeleri ve bakanlıkların, iletişim güvenliğini güçlendirmek amacıyla "diğer anlık mesajlaşmaların yerini almak üzere" telefon ve bilgisayarlarına Fransız uygulamasını yüklemeleri gerektiğini söyledi.

Hükümet belgesinde kamu görevlileri için ayrılmış bir mesajlaşma sistemi olan Tchap'tan da bahsedildi.

Fransa'nın dijitalden sorumlu bakanı Jean-Noel Barrot, sosyal medya paylaşımında mesajlaşma uygulamasının Temmuz 2022'den bu yana ekibi tarafından kullanıldığını yazdı. Barrot, "Aralık ayında tüm hükümet, dünyanın en güvenli anlık mesajlaşma hizmeti olan Olvid'i kullanacak." dedi.

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