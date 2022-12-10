Fransa hükümeti, yine meclisi by-pass etti

Borne, 2023 bütçe yasa tasarısının gelirler kısmının Mecliste oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasını uyguladı. Fransız basınındaki habere göre, Borne, Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, Meclis yasama yılının başlangıcından bu yana 8. kez devreye soktu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi ise hükümete karşı gensoru önergesi vereceğini açıkladı. Gensoru önergesi Meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor. Bu önerge, Mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı Mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.