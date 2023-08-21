Fransa hükümeti tehlikeli sıcaklar için ücretsiz su kararı verdi! Resmen açıkladı: Dağıtım yapılan yerler belli oldu

Fransa'da, aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle tren ve metro istasyonlarında ücretsiz su dağıtımı başladı. İşte detaylar...

Hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde seyreden Fransa'nın 49 bölgesinde turuncu alarm verildi, bu da kırmızı alarmın bir seviye altı anlamına geliyor.

Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan insanlara sıcak havalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

KALABALIK BÖLGELERDE SU ÜCRETSİZ OLDU

Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, Marsilya'daki Saint-Charles Garı'nı ziyaret ederek önümüzdeki haftanın ortalarına kadar devam etmesi beklenen yüksek sıcak hava koşulları için alınan tedbirleri açıkladı.

karar'a göre: Ülkenin demiryolu hattını işleten SNCF'ye, mağduriyet yaşanmaması için klimaların, trenlerin ve rayların bakımlarını artırmaları talimatını verdiğini belirten Beaune, tren ve metro istasyonları dahil olmak üzere birçok noktada ücretsiz su dağıtımının yapıldığını belirtti.

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BASİT AMA ÖNEMLİ BİR KARAR

Beaune, ücretsiz su dağıtımının, özellikle çocuklar ve yaşlılar gibi hassas gruplar için önemli bir jest olduğunu vurgulayarak, bu gibi basit görünen adımların seyahat edenler için büyük önem taşıdığını ifade etti.

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