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Fransa, Hafter’ı desteklediği iddiasını reddetti

Fransa medyasına açıklama yapan bir Fransız üst düzey yetkili, hükümetin Libya’nın başkenti Trablus’a saldıran Halife Hafter’ı desteklediği iddialarını reddetti.

08 Nisan 2019 Pazartesi 15:45
Fransa, Hafter’ı desteklediği iddiasını reddetti

Fransa medyasına açıklama yapan bir Fransız üst düzey yetkili, hükümetin Libya’nın başkenti Trablus’a saldıran Halife Hafter’ı desteklediği iddialarını reddetti.


Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu Lideri Halife Hafter, NATO destekli Ulusal Mutabakat Hükümetinin elinde bulunan başkent Trablus’a doğru yürüyüşe geçmiş, yabancı güçlerin ülkeden çıkarılacağını duyurmuştu. Fransa medyasına konuşan bir üst düzey Fransız yetkili, Fransa’nın gizli bir planı olduğu iddialarını reddetti. Yetkili, Hafter’in Trablus’a düzenlediği saldırıdan Fransa’nın haberdar olmadığı bilgisini paylaştı.


Libya Başbakanı Fayiz El-Serrac ise Fransa’yı Hafter’i desteklemekle suçlamıştı. Fransa Büyükelçisiyle görüşen Başbakan El-Serrac, Hafter’e yapılan desteğin çekilmesini istemişti.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 15:45
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