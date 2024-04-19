Fransa haddini aştı! Putin toz duman edecek: Meğer mülklerine el koymuş! Tansiyon yükseldi!

Fransız adli makamlarından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kızdıracak bir hamle geldi. Habere göre, Aralık 2023'te Rusya 'in Putin ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un eski eşlerine ait iki mülke el konulduğunu bildirdi.

Fransız adli makamları, Aralık 2023'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un eski eşlerine ait iki mülke el konulduğunu bildirdi.

Le Monde'un haberine göre, Fransız adli makamları, el konulan mülklere ilişkin açıklamalarda bulundu..

Yetkililer, Vladimir Putin'in eski eşi Ludmila Aleksandrovna Ocheretnaya'ya ait Fransa'nın Bask Bölgesi'ndeki bir villa ile Dmitriy Peskov'un eski eşi Yekaterina Solotsinska'ya ait Paris'teki bir daireye kara para aklama soruşturması kapsamında Aralık 2023'te el konulduğunu aktardı..

Paris Savcılığı, 6 Aralık 2023'te mahkemeye teslim edilen mülkün, Eylül 2022'de başlayan "ağırlaştırılmış kara para aklama suçuna ilişkin" ön soruşturmanın merkezinde yer aldığını ve davanın "sivil toplum örgütü Uluslararası Şeffaflık Örgütünün şikayeti üzerine açıldığını" doğruladı..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberde, Ukrayna'daki savaşın başlangıcından iki gün sonra duvarlarına grafiti ile "Putin'in mafyası", "Ukrayna'ya zafer" gibi sloganlar yazılan villanın Ocheretnaya'nın şimdiki eşi Rus iş adamı Artur Ocheretny'ye ait gayrimenkul şirketi tarafında satın alındığı belirtildi..

Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesinin (OCCRP), 2017'de söz konusu mülklere ilişkin soruşturmasında, "Ocheretny'nin geçmişinde böylesine önemli bir gayrimenkule nasıl sahip olabildiğini açıklayan hiçbir şey yok." ifadesini kullandığı da kaydedildi..

Ayrıca, adli kaynaklarca edinilen bilgilerde, Solotsinska'nın 2016'da 1,7 milyon dolara aldığı Paris'teki dairenin satış belgesinde Solotsinska'nın "herhangi bir mesleği olmadığının" yazdığı ve "fonlarının belirsiz göründüğü" belirtilerek, satın alma işleminin "şüpheli" olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Dava kapsamında, mülklere ait işlemlerin yasallığını kanıtlayamadıkları sürece sanıkların, "kara para aklama suçundan yargılanabilecekleri ve soruşturmanın merkezinde yer alan mülke kesin olarak el konulmasıyla birlikte olası bir mahkumiyet kararı alabilecekleri" belirtildi.