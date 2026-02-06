  • İSTANBUL
Batı'nın Pisliği Sanatçıyı Bile Korkuttu! Rafet El Roman'dan Epstein İtirafı: "Konuşursak Susturuluruz!" Marmara'da için korkutan 7 şiddetinde deprem çıkışı Savaş dilini espri diye sundu! Donald Trump'tan üstü kapalı mesaj Fas'ta Sel Felaketi Büyüyor: 143 Bin Kişi Evini Terk Etti! Barajlar Taştı, Nehirler Yatağından Çıktı! Ateşkes yine kağıt üzerinde kaldı! İsrail savaş uçakları Lübnan semalarında Bursa eksik kalır mı? 'Hükümet İsrail'le ticareti kesmedi' diyenler İsrail'le basıldı Zeydan Karalar ve 9 kişi hakkında tahliye kararı Siyonist israil'den Ramazan Öncesi "Mescid-i Aksa" Prangası! Alçak Plan Devrede: Müslümanların İbadetine Yasak, Zulme Devam! CHP'de 'Hançer' Savaşları! Malatya'dan Genel Merkez'e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Dünya Fransa Genelkurmay başkanından korkutan savaş itirafı!
Dünya

Fransa Genelkurmay başkanından korkutan savaş itirafı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fransa Genelkurmay başkanından korkutan savaş itirafı!

Fransa Genelkurmay Başkanı General Mandon, Fransız Donanmasının denizde "zorlu bir savaş" verebilecek yeterli yüzey birliğine sahip olmadığını söyledi ve bölgemizde olduğu kadar genel olarak tüm dünyada da yaklaşan bir savaş konusunda uyarıda bulundu.

Fransa Genelkurmay Başkanı General Mandon, Fransız Donanmasının denizde "zorlu bir savaş" verebilecek yeterli yüzey birliğine sahip olmadığını söyledi ve bölgemizde olduğu kadar genel olarak tüm dünyada da yaklaşan bir savaş konusunda uyarıda bulundu.

3 Şubat'ta Paris'te düzenlenen 4. Deniz Kuvvetleri Konferansı'nda konuşan Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon açıkça Doğu Akdeniz’de olası bir savaştan bahsederek, tam olarak hazırlıklı olmadıklarını söyledi. Genelkurmay Başkanı Mandon: ‘’Şu anda yeterli sayıda gemimiz ve gemilerde yeterli sayıda füzemiz yok," dedi.

Ayrıca bu itiraf gibi açıklamanın devamında ise, büyük bir deniz savaşı yaklaşıyor ve bu savaş enerji ve jeopolitik yönlü bir savaş olacak dedi. Bu skandal açıklamalardan sonra gözler yeniden Doğu Akdeniz’e çevrildi.

 

Son olarak, Fransız Donanması için General Mandon: Donanmamız aynı zamanda "küresel bir diplomatik ve istihbarat aracıdır."

Bu bağlamda General Mandon, Yeni Nesil Uçak Gemisi'nin [NAC NG] inşasının aynı zamanda "kararlılığın ve küresel gücün güçlü bir mesajı" olarak da görülmesi gerektiğini belirtti.

Açıkça bir kez daha görülmektedir ki Doğu Akdeniz’de yeni bir Cephe açılması çok yakın. Türkiye’de uzun zamandır Doğu Akdeniz’e büyük önem veriyor ve hazırlıklarını ona göre yapıyor. Gelecek yakın dönemde Doğu Akdeniz’de sular daha çok ısınacağa benziyor.

