Fransa Genelkurmay başkanından korkutan savaş itirafı!

Fransa Genelkurmay Başkanı General Mandon, Fransız Donanmasının denizde "zorlu bir savaş" verebilecek yeterli yüzey birliğine sahip olmadığını söyledi ve bölgemizde olduğu kadar genel olarak tüm dünyada da yaklaşan bir savaş konusunda uyarıda bulundu.

3 Şubat'ta Paris'te düzenlenen 4. Deniz Kuvvetleri Konferansı'nda konuşan Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon açıkça Doğu Akdeniz’de olası bir savaştan bahsederek, tam olarak hazırlıklı olmadıklarını söyledi. Genelkurmay Başkanı Mandon: ‘’Şu anda yeterli sayıda gemimiz ve gemilerde yeterli sayıda füzemiz yok," dedi.

Ayrıca bu itiraf gibi açıklamanın devamında ise, büyük bir deniz savaşı yaklaşıyor ve bu savaş enerji ve jeopolitik yönlü bir savaş olacak dedi. Bu skandal açıklamalardan sonra gözler yeniden Doğu Akdeniz’e çevrildi.

Son olarak, Fransız Donanması için General Mandon: Donanmamız aynı zamanda "küresel bir diplomatik ve istihbarat aracıdır."

Bu bağlamda General Mandon, Yeni Nesil Uçak Gemisi'nin [NAC NG] inşasının aynı zamanda "kararlılığın ve küresel gücün güçlü bir mesajı" olarak da görülmesi gerektiğini belirtti.

Açıkça bir kez daha görülmektedir ki Doğu Akdeniz’de yeni bir Cephe açılması çok yakın. Türkiye’de uzun zamandır Doğu Akdeniz’e büyük önem veriyor ve hazırlıklarını ona göre yapıyor. Gelecek yakın dönemde Doğu Akdeniz’de sular daha çok ısınacağa benziyor.

