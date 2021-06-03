Fransa, Galler'i 3 golle devirdi

A Milli takımımızın EURO 2020 A Grubu'ndaki rakiplerinden biri olan Galler, hazırlık maçında turnuvanın favori ekiplerinden Fransa ile karşı karşıya geldi.

Fransa'nın Nice kentindeki Allianz Riviera Stadı'nda oynanan maçın 26. dakikasında penaltıya sebebiyet veren Galler'in 20 yaşındaki savunmacısı Neco Williams, direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Topun başına geçen ve 5.5 yıl sonra Fransa milli takımına tekrar alınan tecrübeli forveti Karim Benzema'nın penaltısında Galler'in kalecisi Danny Ward gole izin vermedi.

10 kişi kalan rakibine karşı ataklarını sıklaştıran Fransa, 34. dakikasında Kylian Mbappe'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk devrenin kalan kısmında başka gol olmayınca Fransa devreye 1-0 önde gitti.

İkinci yarının henüz başında 47. dakikada Antoine Griezmann ile bir gol daha bulan Fransızlar, Galler karşısında durumu 2-0'a getirdi ve rahatladı.

Maçta son sözü ise yine bir başka Fransız yıldız söyledi. 79. dakikada Galler ağlarını sarsan Ousmane Dembele, skoru 3-0'a getirdi.

Kalan kısımda başka gol olmayınca mücadele Fransa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Galler EURO 2020'de A Grubu'nda Türkiye, İtalya ve İsviçre ile bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.

Turnuvanın favorileri arasında yer alan Fransa ise "ölüm grubu" olarak adlandırılan F Grubu'nda Almanya, Portekiz ve Macaristan karşısında tur şansı arayacak.