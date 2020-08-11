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Dünya

Fransa eski mandasına çağrı yaptı

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'ın istifa etmesiyle ilgili açılamalarda bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, hızlı bir şekilde hükümetin kurulmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 03:26:00 -
Fransa eski mandasına çağrı yaptı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lübnan'da hükümetin istifası sonrası yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Lübnan'ın içinde bulunduğu durumun ciddiyetinin farkında olduğuna vurgu yaptı.

Lübnan halkının dile getirdiği reform ve yönetim ile ilgili isteklerin duyulması gerektiğini belirten Le Drian, halka kendini ispatlayacak ve ülkenin temel sorunlarına çözüm bulma misyonuna sahip hükümetin hızlıca kurulması gerektiği çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron Beyrut'taki patlama sonrası Lübnan'ı ziyaret etmişti.

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