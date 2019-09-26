Fransa eski Cumhurbaşkanı öldü Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 86 yaşında hayatını kaybetti.

Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti. Chirac, 1995-2007'de Fransa Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

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