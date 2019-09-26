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Fransa eski Cumhurbaşkanı öldü

Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 86 yaşında hayatını kaybetti.

26 Eylül 2019 Perşembe 13:06
Fransa eski Cumhurbaşkanı öldü

Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti.

Chirac, 1995-2007'de Fransa Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 13:06
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