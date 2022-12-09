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Dünya Fransa Ekonomi Bakanı'ndan elektrik uyarısı: Kışı kesintisiz geçirmek için...
Dünya

Fransa Ekonomi Bakanı'ndan elektrik uyarısı: Kışı kesintisiz geçirmek için...

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, kışı elektrik kesintisi olmadan geçirmenin kendi ellerinde olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 21:24:00 -
Fransa Ekonomi Bakanı'ndan elektrik uyarısı: Kışı kesintisiz geçirmek için...

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, kışı elektrik kesintisi olmadan geçirmenin kendi ellerinde olduğunu belirtti.

Ülkenin kuzeyinde Normandiya bölgesinde Penly nükleer santraline ziyareti kapsamında basına konuşan Le Maire, enerji tüketimlerini azaltmak için gerekeni yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Le Maire, "Elektrik tasarrufu ve üretimi, kışı kesinti olmadan geçirmemizi sağlayacak, bu elimizde, bu azimle ilgili." diyerek, doğru yolda olduklarını söyledi.

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