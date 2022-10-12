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Dünya Fransa, Doğu Avrupa ülkelerine asker, tank ve zırhlı araç gönderecek
Dünya

Fransa, Doğu Avrupa ülkelerine asker, tank ve zırhlı araç gönderecek

Fransa'nın NATO'daki askeri varlığını güçlendirmek için Avrupa'nın doğu kanadındaki ülkelere askeri birliklerle tank ve zırhlı araç göndereceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 06:55:00 -
Fransa, Doğu Avrupa ülkelerine asker, tank ve zırhlı araç gönderecek

Senato Dışişleri Komisyonunda konuşan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, NATO'nun doğu kanadındaki durum ve Ukrayna'daki çatışmaların şiddetini göz önünde bulundurarak Romanya'ya zırhlı araçlar ve Leclerc tipi tanklar konuşlandırma kararını aldığını aktardı.

Lecornu, ülkesinin ayrıca Litvanya’ya Rafale savaş uçakları ve Estonya'ya piyade birlikleri konuşlandıracağını söyledi.

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