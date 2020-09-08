Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un şaşırtan görüntüsü

Fransa'da öğrencilerle buluşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüşme sırasında televizyonların karşısında sık sık öksürdüğü için konuşmasına sürekli ara verdi. Macron'un zor anları kameralara yansıdı.

Sosyal medyadan tepki gösterdiler

Cumhurbaşkanı Macron’un, öksürdüğü anlarda maskesini çıkardığı anlar ise Fransız sosyal medyasında gündem oldu. Macron'un koronavirüse yakalanmış olabileceğini belirtenlerin yanında, yaptığının sorumsuzluk olduğunu belirtip tepki gösterenler de vardı.

Fransa'da vaka sayıları hızla artıyor

Fransa’da son verilere göre dün 4 bin 203 kişide daha virüs tespit edildiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 328 bin 980’e çıkarken. Fransa genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 87 bin 447 olduğu açıklandı. Ülkedeki toplam can kaybının da 30 bin 724 olduğu belirtildi.